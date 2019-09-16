Bahçelievler'de apartmanın merdivenlerinde silahlı saldırı; 2 yaralı
BAHÇELİEVLER'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
16.09.2019 15:34
BAHÇELİEVLER'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Siyavuşpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bir otomobilden apartman içerisine giren 2 kişiye ateş açıldı. Saldırıda C.A. ve M.A. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
- İstanbul
Siyavuşpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bir otomobilden apartman içerisine giren 2 kişiye ateş açıldı. Saldırıda C.A. ve M.A. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
- İstanbul
Kaynak: DHA