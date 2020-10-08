BAHÇELİEVLER'DE AMELİYATTAKİ DOKTORUN ARACI KURŞUNLANDI
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BAHÇELİEVLER'DE AMELİYATTAKİ DOKTORUN ARACI KURŞUNLANDI

08.10.2020 12:02 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:02
BAHÇELİEVLER'DE AMELİYATTAKİ DOKTORUN ARACI KURŞUNLANDI

Bahçelievler'de, özel bir hastanenin doktoru olan İrfan Ç., ameliyatta olduğu sırada şoförünün kullandığı aracı kurşunlandı.

Bahçelievler'de, özel bir hastanenin doktoru olan İrfan Ç., ameliyatta olduğu sırada şoförünün kullandığı aracı kurşunlandı. Şoför silahlı saldırıyı yara almadan atlatırken, polis ekipleri motosikletli olduğu belirtilen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, bulvarda bulunan özel hastanenin doktorlarından olan İrfan Ç., ameliyatta olduğu sırada şoförü, doktora ait 34 BIN 41 plakalı özel minibüsü kullanırken ışıklarda durdu. Bu sırada aracın yanına yaklaşan motosikletin üstündeki kişi çıkardığı silahla aracın yolcu koltuğu bölümünde bulunan camına ve çeşitli yerlerine ateş etti. Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, aracı kullanan şoför saldırıdan yara almadan kurtuldu. Doktor İrfan Ç.'nin ise sabah işe başka bir araçla geldiği öğrenildi. Silahlı saldırı sonrası olay yerine çağrılan polis ekipleri ise olay ile ilgili inceleme başlattı. MOBESE kayıtlarını izleyen polis ekiplerinin, saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

"SİLAH SESLERİNİ DUYDUM"Olay yerine yakın bir ofiste çalışan bir kişi, "Ben ofiste çalışıyordum. Yaklaşık 50 metre ötede, silah seslerini duydum. O kadar. Kaçanları görmedim" dedi. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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