Bahçelievler'de alkollü iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bahçelievler'de alkollü iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Bahçelievler'de alkollü iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü İki grup arasındaki kavga anı kamerada Bahçelievler'de sahilde alkol alan iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

11.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:23

Bahçelievler'de alkollü iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

İki grup arasındaki kavga anı kamerada

İSTANBUL - Bahçelievler'de sahilde alkol alan iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis, olayın zanlıların kısa sürede yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kavga anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, 8 Haziran gecesi saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup arkadaş cadde üzerindeki kaldırıma oturarak alkol almaya başladı. Bir süre sonra yanlarına tanımadıkları biri geldi ve kendilerinden sigara isteyip oradan ayrıldı. Alkollü olduğu görülen aynı kişi kısa bir süre sonra tekrar yanlarına geldi. Sık sık yanlarına gelmesinden rahatsız olan grup kendi aralarında "Kim bu? Ne çok gelip gitti" deyince şahıs bunu duydu ve "Siz burada bekleyin, adamlarımı toplayıp geleceğim" diyerek oradan ayrıldı.

Dediğini yaptı, eli bıçaklı biriyle gelip dehşet saçtı

Yaklaşık 10 dakika sonra az önce kendilerinden sigara ve çakmak isteyen şahıs, elinde bıçak olan bir kişiyle grubun yanına geldi ve kendilerine saldırmaya başladı. O esnada bir kişi yaralanırken gruptaki kişiler araçlarına binerek oradan uzaklaştı. Gruptaki kişiler araçlarıyla seyir halindeyken bir üst sokakta eli bıçaklı kişinin tek başına olduğunu gördü ve araçlarından inerek yanına gitti. Bunun üzerine eli bıçaklı şahıs yeniden saldırdı ve 2 kişiyi bıçakla yaralayarak oradan uzaklaştı. Arkadaşları, yaralanan iki kişiyi kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Yaralılardan Saroz Serhat Çolak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Murat A. ve Engin A. tedavi altına alındı.

Polis, zanlıları kısa sürede yakaladı

Olayla ilgili soruşturma başlatan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler Taner A. ve Ümit S. (31), buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlılar cinayetin ardından böyle görüntülendi

Olaya ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki grubun birbiriyle kavga ettiği ve bu esnada 2 kişinin yaralandığı görüldü. Görüntülerin devamında ise, bıçakla dehşet saçıp bir kişinin ölümüne sebep olan zanlıların cadde üzerinde büyük bir soğukkanlılıkla yürümeye devam ettikleri görüldü.

Öte yandan, olayda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kişilerden Murat A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bahçelievler'de alkollü iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Haber
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
İşte Bakan Koca'nın 'Vakalarda kısmi artış var' dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Fahrettin Altun Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Fatma Girik Şahan Gökbakar
Spor Semih Özsoy Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Bahçelievler'de alkollü iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 10:23:38. #1.14#
title