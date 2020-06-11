Bahçelievler'de alkollü iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü
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Bahçelievler'de alkollü iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Bahçelievler'de sahilde alkol alan iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de alkollü iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü
11.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:20

Bahçelievler'de sahilde alkol alan iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis, olayın zanlıların kısa sürede yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavga anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, 8 Haziran gecesi saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup arkadaş cadde üzerindeki kaldırıma oturarak alkol almaya başladı. Bir süre sonra yanlarına tanımadıkları biri geldi ve kendilerinden sigara isteyip oradan ayrıldı. Alkollü olduğu görülen aynı kişi kısa bir süre sonra tekrar yanlarına geldi. Sık sık yanlarına gelmesinden rahatsız olan grup kendi aralarında "Kim bu? Ne çok gelip gitti" deyince şahıs bunu duydu ve "Siz burada bekleyin, adamlarımı toplayıp geleceğim" diyerek oradan ayrıldı.

DEDİĞİNİ YAPTI, ELİ BIÇAKLI BİRİYLE GELİP DEHŞET SAÇTI

Yaklaşık 10 dakika sonra az önce kendilerinden sigara ve çakmak isteyen şahıs, elinde bıçak olan bir kişiyle grubun yanına geldi ve kendilerine saldırmaya başladı. O esnada bir kişi yaralanırken gruptaki kişiler araçlarına binerek oradan uzaklaştı. Gruptaki kişiler araçlarıyla seyir halindeyken bir üst sokakta eli bıçaklı kişinin tek başına olduğunu gördü ve araçlarından inerek yanına gitti. Bunun üzerine eli bıçaklı şahıs yeniden saldırdı ve 2 kişiyi bıçakla yaralayarak oradan uzaklaştı. Arkadaşları, yaralanan iki kişiyi kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Yaralılardan Saroz Serhat Çolak (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Murat A. (30) ve Engin A. (38) tedavi altına alındı.

POLİS, ZANLILARI KISA SÜREDE YAKALADI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler Taner A. (36) ve Ümit S. (31), buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZANLILAR CİNAYETİN ARDINDAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Olaya ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki grubun birbiriyle kavga ettiği ve bu esnada 2 kişinin yaralandığı görüldü. Görüntülerin devamında ise, bıçakla dehşet saçıp bir kişinin ölümüne sebep olan zanlıların cadde üzerinde büyük bir soğukkanlılıkla yürümeye devam ettikleri görüldü.

Öte yandan, olayda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kişilerden Murat A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaynak: İHA

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