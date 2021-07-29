Bahçelievler'de alkol alan 2 kişi kavga etti 1 kişi yaralandı
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Bahçelievler'de alkol alan 2 kişi kavga etti 1 kişi yaralandı

Bahçelievler'de alkol alan 2 kişi kavga etti 1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bahçelievler'de alkol alan iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralanırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bahçelievler'de alkol alan iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralanırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saat 21.00 sırlarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaşandı. Alkol aldıkları iddia edilen iki kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, diğerini karnından bıçaklayarak yaraladı ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırırken, polis kaçan saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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