BAHÇELİEVLER'DE AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
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BAHÇELİEVLER'DE AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Bahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

24.12.2019 00:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 00:58
BAHÇELİEVLER'DE AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay Soğanlı Mahallesi Sokak'ta saat 23.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet olan, akrabalar sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği öğrenilemeyen bir kişi, pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu aynı aileden M.Ç ve K.Ç yaralandı. Silahlı saldırgan ise otomobille kaçarak uzaklaştı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri silahlı kavganın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Görüntü Dökümü: ----------------Kavganın yaşandığı sokaktan görüntüPolis ekipleriOlay yeri incelemenin çalışmasıGenel ve detay görüntüler

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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