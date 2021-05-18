BAHÇELİEVLER'DE AİLELER NİKAHLARI EKRANDAN İZLEDİ
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BAHÇELİEVLER'DE AİLELER NİKAHLARI EKRANDAN İZLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs vaka sayıları dikkate alınarak hayata geçirilen kademeli normalleşme kapsamında nikahlar artık davetsiz kıyılıyor.

Koronavirüs vaka sayıları dikkate alınarak hayata geçirilen kademeli normalleşme kapsamında nikahlar artık davetsiz kıyılıyor. Bahçelievler Belediyesi'nde de sadece iki şahit olacak şekilde nikahlar kıyılmaya başlandı. Nikaha katılamayan aileler evlendirme dairesinin bahçesine kurulan ekrandan nikahı canlı olarak izledi.

Bahçelievler Belediyesi'nin nikah salonunun bahçesine kurmuş olduğu monitör ile gelin ve damadın en mutlu anına şahit olan aileler bu süreçte çocuklarının yanlarında olmak istediklerini ama görüntülü olarak izlemenin de yeterli olduğunu ifade etti.

'SEVDİKLERİMİZİN HEYECANI KALBİMİZDE'

Nikahı kıyılan Elif Bayram, 'Eşimle iş yerinde tanışmıştık. Evlilik maceramız bir senelik süreçte oldu. Arkadaşlarımızın ve ailemizin olması daha güzel olurdu. Ancak şartlar bunu gerektirdi. Evlenmeye karar vermiştik. Uzun zamandır bugünün hayalini kuruyorduk. Bir anda gelişti evet dedik. Bir daha da ertelemeyi düşünmedik. Buruk bir sevinç oldu ama yine de çok mutluyuz' diye konuştu. Özkan Bayram, 'Yakınlarımızın, dostlarımızın yanımızda olmaması bizi üzdü tabi ama sevdiklerimizin duyguları düşünceleri ve sevinçleri bizim yanımızda. Sevdiklerimizin heyecanı kalbimizde. Herkese teşekkür ediyoruz. Hepsi tek tek aradılar mutluluklarını paylaştılar. Buruk bir sevinç oldu ama sevdiklerimizin desteği bizi çok mutlu etti' ifadelerini kullandı.

İstanbul'da nikah ve düğün törenleri, sadece iki şahit ile davetsiz olarak 20 dakika aralıklarla kıyılmaya devam ediyor.

BAHÇELİEVLER'DE AİLELER NİKAHLARI EKRANDAN İZLEDİ
BAHÇELİEVLER'DE AİLELER NİKAHLARI EKRANDAN İZLEDİ
BAHÇELİEVLER'DE AİLELER NİKAHLARI EKRANDAN İZLEDİ
BAHÇELİEVLER'DE AİLELER NİKAHLARI EKRANDAN İZLEDİ
BAHÇELİEVLER'DE AİLELER NİKAHLARI EKRANDAN İZLEDİ
BAHÇELİEVLER'DE AİLELER NİKAHLARI EKRANDAN İZLEDİ
BAHÇELİEVLER'DE AİLELER NİKAHLARI EKRANDAN İZLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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