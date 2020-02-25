Bahçelievler'de ağır hasarlı 3 bina daha yıkıldı
Haberler » Güncel » Bahçelievler'de ağır hasarlı 3 bina daha yıkıldı - Haber

Bahçelievler'de ağır hasarlı 3 bina daha yıkıldı

BAHÇELİEVLER'de ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve haklarında yıkılmaları yönünde karar verilen 3 bina daha yıkıldı.

25.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:18
Bahçelievler'de ağır hasarlı 3 bina daha yıkıldı

'de ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve haklarında yıkılmaları yönünde karar verilen 3 bina daha yıkıldı.

'de 26 tarihinde açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen 3 bina boşaltılmıştı. Sabah saatlerinde boşaltılan binaların yıkımına başlandı. Cumhuriyet Mahallesi Ural Sokak'ta bulunan 30 yıllık 6 katlı bina, Bahçelievler Mahallesi Karikatürist Ramiz Sokak'ta bulunan 35 yıllık 5 katlı bina ve Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'taki 5 katlı bina yıkıldı. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Bahçelievler'de ağır hasarlı 3 bina daha yıkıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler