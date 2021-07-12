Bahçelievler'de "Adım Adım 15 Temmuz Sergisi" açıldı
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Bahçelievler'de "Adım Adım 15 Temmuz Sergisi" açıldı

Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de "Adım Adım 15 Temmuz Sergisi" açıldı.

Bahçelievler'de "Adım Adım 15 Temmuz Sergisi" açıldı.

15 Temmuz Derneği ve Bahçelievler Belediyesi'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında belediye binası önünde kurulan çadırda yer alan sergi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ziyarete açıldı.

O geceye ait fotoğrafların yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde darbeci askerlerce şehit edilen Yılmaz Ercan'ın motosikleti de sergilendi. Sergide ayrıca Anadolu Ajansı'nın 15 Temmuz gecesi yayınladığı fotoğraflar da yer aldı.

Hain darbe girişimi gecesinde şehit olan Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak, "Allah'ım bir daha bize 15 Temmuz yaşatmasın, hainlere fırsat vermesin. Ama bizler uyanık olacağız. Uyanık olmamız lazım ki bir daha bu günleri yaşamayalım. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Allah'ım bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza da sağlık sıhhat versin. Bizim başımızdan ayırmasın ki bu hainler fırsat bulmasınlar." dedi.

Şehit İlhan Varank'ın ablası ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Arslantürk de konuşmasında 15 Temmuz'a dair sergilerin önemli olduğunu vurguladı.

Arslantürk, "O gece gözlerimizle görüp zihinlerimize kazıdığımız görüntüler var. Bizzat yaşadığımız, ömür boyu hatırlayacağımız anlar, kişiler var. Bir kısmımız da ömür boyu vücutlarında izlerini taşıyacak, gazilerimiz gibi. Bir de o günün izini taşıyan simgeler var, buradaki motosiklet gibi. Burada sergide yer alanlar, o gecenin hafızamızda çok uzun süre canlı kalmasını vesile oluyor. O yüzden çok önemliler." diye konuştu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise 15 Temmuz gecesi Türk milletinin destan yazdığı belirterek, şunları söyledi:

"O gece yıllardır düşündükleri o sinsi planları uygulamaya kalkanlar derslerini aldılar. Kimin sayesinde derslerini aldılar, Irak gibi, Libya gibi tüm dünyayı dizayn etmek isteyen o güçlere, o FETÖ ekibine onlara karşı dik duran, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde burada rahatlıkla duruyoruz. O gece her siyasi partiden, her düşünceden, her mezhepten, her şehirden, her ırktan arkadaşımızla vatanı savunmak için toplandık."

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle "Adım Adım 15 Temmuz Sergisi" ziyaretçilere açıldı.

Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı
Bahçelievler'de 'Adım Adım 15 Temmuz Sergisi' açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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