Bahçelievler'de açık havada sinema keyfi
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Bahçelievler'de açık havada sinema keyfi

Bahçelievler'de açık havada sinema keyfi Korona virüs önlemleri kapsamında sinemalara gidemeyenlere Bahçelievler'de açık havada sinema etkinliği yapıldı.

21.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:44

Bahçelievler'de açık havada sinema keyfi

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında sinemalara gidemeyenlere Bahçelievler'de açık havada sinema etkinliği yapıldı. Belediye'nin "Park et seyret" sloganıyla başlattığı açık havada arabalı sinema etkinliğinde '7. Koğuştaki Mucize' adlı film gösterildi.

Bahçelievler Belediyesi, temasın azaltılması gereken korona virüs salgını döneminde de sosyal faaliyetlerine devam ediyor. Hasan Doğan Spor Kompleksi Otoparkında kurulan dev ekranda "Park et seyret" sloganıyla Başrollerini Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofya Aksungur'un paylaştığı '7. Koğuştaki Mucize' adlı film gösterildi. Vatandaşlar, araçlarını ekran karşısına park ederek, araçlarının içinde sinema keyfi yaşadı.

"Çok basit temizlik, mesafe ve maske"

Sinema etkinliğine katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, pandemi sürecinde moral amacıyla böyle bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Bugün park et seyret sinema etkinliği yapıyoruz. Yaklaşık 90 gündür süren bir pandemi süreci var. Vatandaşlarımız salgının ilerlememesi adına evlerde kaldı. Sosyal mesafeyi korumak adına sinemalar tiyatrolar açılmadı. Bizde komşularımızı rahatlatmak adına bu güzel cumartesi akşamı arabada sosyal mesafeye dikkat ederek, maske kullanarak sinemayı seyrediyoruz. Güzel bir sinema var. Radyonun frekans sisteminden dinliyoruz. Gözümüz beyaz perdede kulağımız radyoda. Vatandaşlarımıza özelikle Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'Tamam' sloganına uymalarını temenni ediyorum. Çok basit temizlik, mesafe ve maske. Her zaman için evden çıkarken sokakta, metroda her zaman tamam mı? diye sorsunlar. Eğer biz böyle devam edersek pandemi bitecek" dedi.

"Ailecek film izlemeye stres atmaya geldik"

Ailesiyle birlikte sinema etkinliğinde gelen Cihan Söylemez belediyeye bu etkinliği yaptığı için teşekkür ederek, "Belediye başkanına böyle bir dönemde bu etkinliği yaptığı için teşekkür ediyoruz. Bizim içinde iyi oldu ailecek film izlemeye stres atmaya geldik" ifadesini kullandı.

Yasin Yıldız ise, "Belediye başkanımız sürekli böyle etkinlikler düzenliyor. Film çok güzel daha önce izlemiştik ama tekrardan gelip izledik. Sonuçta böyle bir dönemde böyle etkinlikler pek bulunmaz" dedi.

Bahçelievler'de açık havada sinema keyfi

Kaynak: İHA

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