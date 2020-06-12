BAHÇELİEVLER'DE AÇAMADIKLARI KASAYI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
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BAHÇELİEVLER'DE AÇAMADIKLARI KASAYI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

BAHÇELİEVLER'de çalıntı otomobille geldikleri sitenin yönetim ofisinde bulunan kasayı açamayınca çalıp kaçan hırsızlar, polisin düzenlendiği operasyonla yakalandı.

BAHÇELİEVLER'DE AÇAMADIKLARI KASAYI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
12.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:38

BAHÇELİEVLER'de çalıntı otomobille geldikleri sitenin yönetim ofisinde bulunan kasayı açamayınca çalıp kaçan hırsızlar, polisin düzenlendiği operasyonla yakalandı. Hırsızların kasayı taşıyarak çalma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Beşiktaş'ta 1 Haziran tarihinde D.A., evine giren hırsızların aldıkları kontak anahtarını kullanıp park halindeki otomobilini çaldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Polis, çalıntı otomobili bulmak için harekete geçerken, aynı hırsızlar bu kez 6 Haziran tarihinde Bahçelievler'de ortaya çıktı.

Hırsızlar, bu kez çaldıkları otomobili kullanarak geldikleri Yenibosna'da bulunan bir sitenin yönetim ofisinden hırsızlık yaptı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenin hırsızlık olayında şüphelilerin yönetim ofisinde bulunan kasayı açamayınca sürükleyip taşıyarak, geldikleri otomobile yükledikleri görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, kamera görüntülerinden şüphelilerin eşkallerini belirledi. Hırsızların kullandığı otomobilin izi birkaç saat içerisinde Küçükçekmece'de tespit edildi. Sahte plaka takılan otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacının ardından otomobilin içinde bulunan üç şüpheli, polis tarafından yakalandı. Otomobilde yapılan incelemede çalınan kasa da bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen Tugay T. (28), Erhan T. (23) ve Enes A.'nın (22) daha önce de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları tespit edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis olaya karışan bir kişiyi daha aramayı sürdürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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