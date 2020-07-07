Bahçelievler'de 73 bin bandrolsüz 'makaron' ele geçirildi Bahçelievler'de polis ekipleri tarafından baskın yapılan bir depoda 73 bin bandrolsüz "makaron" ele geçirildi.

Bahçelievler'de polis ekipleri tarafından baskın yapılan bir depoda 73 bin bandrolsüz "makaron" ele geçirildi.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesinde bulunan bir adreste kaçak tütün imalathanesinin bulunduğu bilgisini aldı. Alınan istihbarat üzerine savcılık kararıyla 25 Haziran'da depoya baskın yapan ekipler, yapılan aramada, 3 bin 650 pakete denk gelen bandrolsüz 73 bin dolu makaron, 111 bin boş makaron, 87 kilogram ambalajlı tütün, 550 kilogram kıyılmış tütün, 2 kompresör ve sigara dolum makinesi ele geçirildi. Baskın sırasında depoda bulunan Kasım E. (31) ve yabancı uyruklu Zakırjan J. (50) adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan inceleme sonucu bandrolsüz makarona el koyan emniyet ekipleri, devletin binlerce lira vergi kaybını önlenmiş oldu.

Gözaltına alınan Kasım E. ve Zakırjan J.'nin, haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılarak adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. Makaronların depolandığı işyeri ise zabıta görevlileri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA