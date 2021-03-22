Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE 7 BİN 500 ATEŞ ÖLÇÜM CİHAZI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
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Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE 7 BİN 500 ATEŞ ÖLÇÜM CİHAZI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

22.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:49

Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'de piyasa değeri 1 milyon 300 bin liralık 7 bin 500 adet ateş ölçüm cihazını çaldığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

BAHÇELİEVLER'de piyasa değeri 1 milyon 300 bin liralık 7 bin 500 adet ateş ölçüm cihazını çaldığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 17 Mart'ta Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin deposundan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin liralık 7 bin 500 adet ateş ölçer cihazının çalındığı ihbarını aldı. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızların olayda kullandığı bir nakliye firmasına ait olan kamyonu tespit ederek, kamyon şoförü Y.A.'yı Bağcılar'da gözaltına alındı. Y.A., isimli kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda, Y.A.'nın N.Ö.,vasıtasıyla tanıdığı E.Z., isimli kişi tarafından bu işi kendisine nakliye işi olarak söylediğini kendisinin de kabul ederek, depoda bulunan malzemeleri Bağcılar bulunan N.Ö.'ye ait kömürlüğe bıraktığını bilgisini aldı.

ÇALINAN ATEŞ ÖLÇERLER BAHÇELİEVLER'DE BİR DEPODA ELE GEÇİRİLDİ

Ateş ölçüm cihazlarını çaldığı belirlenen N.Ö., ve E.Z., isimli kişiler polis tarafından gözaltına alındı. Yakalan E.Z., isimli kişi N.Ö.'nün kömürlüğünde bulunan ateş ölçerleri, 19 Mart'ta Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan bir depoya götürdüğünü ifade etmesi üzere, depoda yapılan aramalarda 7 bin 500 adet ateş ölçer cihaz ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan kişilerden 21.03.2021 tarihinde adli makamlara sevk edilen Y.A., ve N.Ö., isimli kişiler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, E.Z., isimli kişi ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE 7 BİN 500 ATEŞ ÖLÇÜM CİHAZI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE 7 BİN 500 ATEŞ ÖLÇÜM CİHAZI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE 7 BİN 500 ATEŞ ÖLÇÜM CİHAZI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE 7 BİN 500 ATEŞ ÖLÇÜM CİHAZI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE 7 BİN 500 ATEŞ ÖLÇÜM CİHAZI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE 7 BİN 500 ATEŞ ÖLÇÜM CİHAZI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE 7 BİN 500 ATEŞ ÖLÇÜM CİHAZI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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