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Bahçelievler'de 6 yaşındaki oğlunu öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Bahçelievler'de 6 yaşındaki oğlunu öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de bir kişi 6 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak yaralandı.

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BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir kişi 6 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Çağlar Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında ikamet eden Türkmenistan uyruklu Aslan P., 6 yaşındaki oğlu Devran P'yi bıçakla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Daha sonra eve gelen eşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aslan P., hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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