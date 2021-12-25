Bahçelievler'de 6 yaşındaki oğlunu öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir kişi 6 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Çağlar Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında ikamet eden Türkmenistan uyruklu Aslan P., 6 yaşındaki oğlu Devran P'yi bıçakla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Daha sonra eve gelen eşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aslan P., hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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