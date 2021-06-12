BAHÇELİEVLER'DE 50 YILLIK PAZARIN TAŞINMASINI PAZARCILAR PROTESTO ETTİ

BAHÇELİEVLER'de pazarcılar, 50 yıllık Soğanlı Cumartesi Pazarı'nın yerinin değiştirilmesini protesto etmek için yürüdü.

BAHÇELİEVLER'de pazarcılar, 50 yıllık Soğanlı Cumartesi Pazarı'nın yerinin değiştirilmesini protesto etmek için yürüdü.

Bahçelievler Belediye Meclisi,1,5 yıl önce Soğanlı Meydanı Kıbrıs Caddesi'nde bulunan 50 yıllık semt pazarının başka bir yere taşınması kararı alındı. Aradan geçen sürede tüm girişimlerine rağmen ikna olmayan pazarcılar bugün Kıbrıs Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte pazarcılar ellerinde dövizler taşıyıp, slogan attı. Yapılan basın açıklamasıyla son bulan protestonun ardından İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, Bahçelievler Belediyesi'nde konula ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Pazarcılar da eylemine Bahçelievler Belediyesi önünde devam etti.

"BİR YILDIR PAZARIMIZI AÇAMIYORUZ"

İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, yaptığı basın açıklamasına, "Geçen haftadan bu yana pazarımızı açmak için girişimlerde bulunduk. Gerek belediye başkan yardımcısı gerek partilerin değerli temsilcileriyle görüşme fırsatımız oldu. Ancak pazarımız ile ilgili bir cevap alamadık. Pazaryeri Büyükşehir Belediyesi ile Bahçelievler Belediyesi arasında gidip geliyor. Pazara ve pazarcıya sahip çıkan yok. Pazarcı esnafı ortada sahipsiz bırakılmış durumda. Yaklaşık bir yıldır pazarımızı açamıyoruz. Ama artık belediye başkanlarından pazar yerlerimizi istiyoruz. Gerek Şirinevler pazarı gerek Soğanlı Cumartesi Pazarı esnafı son derece mağdur. Bu mağduriyetin belediyeler tarafından giderilmesini talep ediyoruz. Biz çok şey istemiyoruz. Yaklaşık 50 yılı aşkın bir süredir Soğanlı'da kurulan pazar yerimizi bize teslim etmelerini istiyoruz. Belki belediye meclis kararıyla pazar yerini sokaktan taşıma kararı alınmış olabilir. Ama gene geçmiş dönem belediye başkanı Osman Develioğlu arkamda bulunan arsayı Kadir Topbaş'la istimlak ederek hem pazar yeri hem otopark inşa etmiştir. Bari hem otopark hem de pazar yeri olarak kullanılabilecek yere taşınalımö dedi.

"PAZARIMIZI BİZE TESLİM EDİN"

Pazarlarının açılmasını istediklerini söyleyen Şengün, "Belediyemiz yeni bir meclis kararı alarak pazarımızı Bağcılar sınırına yakın tamamen yokuş olan bir alana taşıdı. Vatandaşlar o yokuşu kullanamaz. Biz bunu söylediğimizde vatandaşa servis koyarız diyorlar. Bu pandemi döneminde hiçbir kadın servis kullanmaz. Bizim belediyemizden talebimiz sokağı işgal etmeden bizim için yapılan pazar yerini vermeleri. Arkamdaki binanın kontrolü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda. Buradan Ekrem İmamoğlu'na da sesleniyorum; Pazarımızı bize teslim edin, pazarımızı bize verin, biz pazarımızı açmak istiyoruz" diye konuştu.

"YENİ PAZAR YERİ ÇOK YOKUŞ"

Mahalle sakini Neşe Tüzün ise "Vatandaş olarak pazarımızı yerinde istiyoruz. Söyledikleri pazar yerlerine gidemiyoruz. Çünkü yokuş var" dedi.

"PAZARCI ESNAFININ HAK KAYBINA UĞRAMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili Bahçelievler Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde cumartesi günlerinde kurulmakta olan semt pazarının, Bahçelievler Belediye Meclisi'nin yaklaşık 1 buçuk yıl önce aldığı kararla başka bir yere nakledilmesine karar verilmiştir. Belediye meclisinde oy birliği ile alınan bu karar, pazarda tezgah açma hakkı olan 289 esnafa resmi olarak tebliğ edilmiştir. Alınan kararla hiçbir pazarcı esnafının hak kaybına uğraması söz konusu değildir. Yeni pazarın kurulması için Cumhuriyet Mahallesi Çelikhançer Caddesi üzerinde 12 bin metrekarelik bir alan tahsis edilmiş ve alanda pazarcı esnafın her türlü insani ihtiyacını karşılayabileceği şekilde düzenleme yapılmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Modern Pazar yerinde hem pazarcı esnafının hem de Bahçelievler halkının kaliteli alışveriş yapabilmesi amaçlanmıştır. Pazar alanı olarak düzenlenen alan hem pazarcı esnafının araç yoğunluğunu hem de bölgedeki araç yoğunluğunu kaldıracak kapasitededir. Komşumuz olan Bağcılar ve Güngören'in ilçemize geçiş güzergahında bulunan ana arterde oluşan trafik yoğunluğu da hesaba katıldığında, Kıbrıs Caddesi ve bağlantı sokaklarında kurulan pazarın bölgedeki taşıt trafiği yoğunluğunu çekilmez hale getirdiği muhakkaktır. Ayrıca, olası acil durumlarda ambulans, itfaiye ve emniyet araçlarının olaya müdahalesinin olumsuz şekilde etkilenmesi, pazarın başka bir yere nakledilmesini kaçınılmaz kılmıştır."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı