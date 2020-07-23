Bahçelievler'de 4 katlı binada korkutan yangın
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Bahçelievler'de 4 katlı binada korkutan yangın

Bahçelivler'de 4 katlı binanın çatısında izolasyon yapımı sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bahçelievler'de 4 katlı binada korkutan yangın
23.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:06

Bahçelivler'de 4 katlı binanın çatısında izolasyon yapımı sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Bahçelievler ilçesi Kocasinan Mahallesi, Kayantaş Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Binanın çatısında izolasyon yapımı sırasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle diğer iki binaya daha sıçradı. Korku ve paniğe neden olan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonrasında bir binanın çatısı adeta küle döndü.

(Sümeyye İnal - Emre Baba/İHA)

Kaynak: İHA

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