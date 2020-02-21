Bahçelievler'de 3 ağır hasarlı bina daha yıkıldı

21.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:45

Bahçelievler 'de, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen 3 bina daha yıkıldı.

İstanbul Bahçelievler'de 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremde hasar gördüğü için boşaltılan 7 katlı bina çökmüştü. Aynı depremde zarar gördüğü için boşaltılan 3 binanın daha yıkımına başlandı. Bahçelievler'de bu hafta başında ağır hasarlı olan 2 bina yıkıldı. Bugün de Fevzi Çakmak Mahallesi Emre Sokak'ta bulunan 33 yıllık 5 katlı bina, Hürriyet Mahallesi Yonca Sokak'taki 45 yıllık 4 katlı bina ve Cumhuriyet Mahallesi Atmaca Sokak'taki 50 yıllık apartmanın da aralarında olduğu üç binanın daha yıkımına başlandı. Bu ay sonuna kadar Bahçelievler'de bulunan ağır hasarlı 24 binanın yıkılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul