Bahçelievler'de 3 ağır hasarlı bina daha yıkıldı
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Bahçelievler'de 3 ağır hasarlı bina daha yıkıldı

Bahçelievler'de, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen 3 bina daha yıkıldı.

21.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:45
Bahçelievler'de 3 ağır hasarlı bina daha yıkıldı
'de, açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen 3 bina daha yıkıldı.

Bahçelievler'de 26 tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremde hasar gördüğü için boşaltılan 7 katlı bina çökmüştü. Aynı depremde zarar gördüğü için boşaltılan 3 binanın daha yıkımına başlandı. Bahçelievler'de bu hafta başında ağır hasarlı olan 2 bina yıkıldı. Bugün de Fevzi Çakmak Mahallesi Emre Sokak'ta bulunan 33 yıllık 5 katlı bina, Hürriyet Mahallesi Yonca Sokak'taki 45 yıllık 4 katlı bina ve Cumhuriyet Mahallesi Atmaca Sokak'taki 50 yıllık apartmanın da aralarında olduğu üç binanın daha yıkımına başlandı.  Bu ay sonuna kadar Bahçelievler'de bulunan ağır hasarlı 24 binanın yıkılması bekleniyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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