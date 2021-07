Bahçelievler'de, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma programı düzenlendi

Bahçelievler'de, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma programı düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesinin ardından, darbe girişimi sırasında yaşananların görüntüleri sinevizyon ekranlarından vatandaşlara izletildi.

Daha sonra alana kurulan sahnede, 15 Temmuz, Veysel Çelikdemir tarafından kum sanatı ile anlatıldı.

Programda, sanatçı Dursun Ali Erzincanlı, 15 Temmuz ruhuna uygun şiirler seslendirdi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, anma programında yaptığı konuşmada, 5 yıl önce tüm Türkiye'de olduğu gibi Bahçelievler'de de vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik durduğunu söyledi.

15 Temmuz'da darbeci hainleri Bahçelievler'e sokmadıklarını kaydeden Bahadır, "15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde Bahçelievler'e tüm vatandaşlarımızı, her partiden, her düşünceden arkadaşlarımızı çağırdık. Kocaman kalabalıkla yine o hainlere, onların ağa babalarına karşı dimdik ayakta durarak, yine 'One minute' gibi biz buradayız, 'Hainlere Türkiye yasak' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anma programının ardından gece boyunca 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş