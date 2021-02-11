Son dakika... BAHÇELİEVLER'DE 14 KATLI BİNANIN 6. KATINDA PATLAMA-2
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Son dakika... BAHÇELİEVLER'DE 14 KATLI BİNANIN 6. KATINDA PATLAMA-2

11.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:00
Son dakika... BAHÇELİEVLER'DE 14 KATLI BİNANIN 6. KATINDA PATLAMA-2

Son dakika haberler: Mertcan ÖZTÜRK / BAHÇELİEVLER'de 14 katlı binanın 6. katında patlama oldu.

Mertcan ÖZTÜRK/ BAHÇELİEVLER'de 14 katlı binanın 6. katında patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilirken, ekiplerin, çalışmaları devam ediyor.

 

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler


Son dakika... BAHÇELİEVLER'DE 14 KATLI BİNANIN 6. KATINDA PATLAMA-2
Son dakika... BAHÇELİEVLER'DE 14 KATLI BİNANIN 6. KATINDA PATLAMA-2
Son dakika... BAHÇELİEVLER'DE 14 KATLI BİNANIN 6. KATINDA PATLAMA-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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