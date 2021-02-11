Son dakika... BAHÇELİEVLER'DE 14 KATLI BİNANIN 6. KATINDA PATLAMA-2

Mertcan ÖZTÜRK/ BAHÇELİEVLER'de 14 katlı binanın 6. katında patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilirken, ekiplerin, çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı