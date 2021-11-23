İSTANBUL-BAHÇELİEVLER D-100 KARAYOLUNDA KAZA; 1 YARALI

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER, D-100 Karayolu Edirne istikametinde seyir halindeki otomobil aynı yönde önünde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup bariyere çarparak duran otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Otomobilin çarptığı aracın sürücüsü yaralanan kardeşi için, "Ben iyiyim sadece kardeşimi merak ediyorum. Dünyada bir tek o kaldı hepsi gitti" dedi.

Kaza Bahçelievler, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 16 FA 329 plakalı otomobili kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Yenibosna mevkiine henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki Muhammed El Sali'nin kullandığı 48 AAH 180 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Muhammed El Sali'nin kullandığı otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası El Sali'nin yolcu koltuğundaki kardeşi Ahmet El Sali ise yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrası yaralanan Ahmet Ashabi'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de kaza yapan araçlarda bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza olmaması için yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, karışan otomobiller ise çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

DÜNYADA BİR TEK KARDEŞİM KALDI

Kaza sonrası konuşan Muhammed El Sali, "Ortadaki şeritten gidiyordum. Bir anda arabam sarsıldı, döndü olduğu yerde, sonra bariyerlere çarptı durdu. Baktım otomobile arkadan vurdu. İki kişiydik. Ben ve kardeşim Ahmet El Sali vardı. Kardeşim 4 yıl önce ameliyat olmuştu. Ben iyiyim sadece kardeşimi merak ediyorum. Dünyada bir tek o kaldı hepsi gitti" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.