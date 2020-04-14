BAHÇELİEVLER D 100 BAĞLANTI YOLUNDA BETON MİKSERİ YAN YATTI
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Bahçelievler, Güncel

BAHÇELİEVLER D 100 BAĞLANTI YOLUNDA BETON MİKSERİ YAN YATTI

Bahçelievler'de iddiaya göre viraja hızlı giren beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma vurarak yan yattı.

14.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:00
BAHÇELİEVLER D 100 BAĞLANTI YOLUNDA BETON MİKSERİ YAN YATTI

Bahçelievler'de iddiaya göre viraja hızlı giren beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma vurarak yan yattı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Caddesi D100 bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S. Ö. 'nün kullandığı 34 ZH 8062 plakalı beton mikseri, iddiaya göre viraja hızlı girince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma vurarak yolda yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar araç içinde sıkışan sürücüyü kurtardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü S. Ö. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza nedeniyle tamamen trafiğe kapanan yolda önlem aldı. Belediye ekipleri kaza nedeniyle yola dökülen yakıtı temizlemek için kumlama yaptı. Yan yatan beton mikseri kaza yerine gelen vinçlerle kaldırıldıktan ve yolda temizlik yapıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

BAHÇELİEVLER D 100 BAĞLANTI YOLUNDA BETON MİKSERİ YAN YATTI

Kaynak: DHA

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