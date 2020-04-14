Bahçelievler D 100 bağlantı yolunda beton mikseri yan yattı (1)
100 Karayolu bağlantı yolundan beton mikseri yan yattı.
14.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:19
100 Karayolu bağlantı yolundan beton mikseri yan yattı. Sürücü yaralanırken yol trafiğe kapandı.
Mehmet Akif Ersoy Caddesi çıkışı, D - 100 Karayolu bağlantı yolunda saat 15.45 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikserindeki kum yola saçılırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA