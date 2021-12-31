Bahçelievler Belediyesinden eğlence mekanlarına yılbaşı denetimi
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Bahçelievler Belediyesince yılbaşında eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler Belediyesince yılbaşında eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve polis ekipleriyle birlikte bölgedeki eğlence mekanlarını denetledi.
Dükkanların çalışma belgelerini inceleyen ekipler, iş yerlerinin yeterlilik durumunu kontrol etti.
Denetlemelere katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, iş yeri çalışanlarının ve müşterilerin yeni yılını kutladı.
AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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