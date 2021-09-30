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Bahçelievler Belediyesinden eğitime ve esnafa destek

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Bahçelievler Belediyesinden eğitime ve esnafa destek

Bahçelievler Belediyesi'nin "Bizim Esnaf" projesi kapsamında, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile öğrencilerin okul malzeme ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla 22 bin öğrenciye 200 TL tutarında kırtasiye desteği verildiBelediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, okul...

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler Belediyesi'nin "Bizim Esnaf" projesi kapsamında, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile öğrencilerin okul malzeme ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla 22 bin öğrenciye 200 TL tutarında kırtasiye desteği verildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, okul ihtiyaçlarını karşılamak için Bahçelievler'de faaliyet gösteren kırtasiyeye gitmesi ile hem esnaf kazandı hem de vatandaş ihtiyacını karşılamış oldu.

Proje kapsamında yapılan yardımlar nakit olarak değil puan sistemi ile vatandaşa SMS üzerinden gönderiliyor. Yardım almak için başvuruda bulunan vatandaşlar, Bahçelievler ilçesindeki kırtasiye esnafına giderek 200 lira karşılığında alışveriş yapabiliyor.

Eğitim desteği kapsamında hem öğrencilere okul ihtiyaçlarını karşılarken Bahçelievler kırtasiye esnafı da bu kapsamda oldukça yararlandı. Bahçelievler Belediyesi'nin tespit ettiği ihtiyaç sahipleri vatandaşlar kendisine lazım olan malzemeyi nakit olarak değil esnaftan satın alarak ilçe ekonomisinin dönüsüne katkı sağlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, komşulara ve esnafa destek olması, can suyu olması amacıyla yapılan projenin geri dönüşlerinin memnun edici olduğunu aktardı.

Bahadır, "Malumunuz pandeminin ağır şartları esnafımızı olumsuz anlamda etkiledi. Biz de bu yeni eğitim öğretim yılında hem komşularımızın çocuklarının ihtiyaçları karşılansın hem de esnafımız kazansın diye destek olduk olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler'de kırtasiye esnafı olan Fahrettin Özdemir ise projeyi gerçekleştiren Bahçelievler Belediye Başkanına ve ekibine teşekkür ettiğini belirtti.

Özdemir, 28 yıldır esnaf olduğunu ve yıllardır kırtasiyecilik yaptığını ifade ederek, "Malumunuz pandemiden esnaf az da olsa olumsuz etkilendi dolayısı ile bizim esnaf projesi bizim için çok iyi oldu. Başkanımızın yaptığı bu proje bizi çok memnun etti. Bu projeden dolayı işlerimiz arttı, çoğu müşterilerimiz büyük marketlere gitmek yerine bize geldi. Sayın Başkanımızın bu projesi bize can suyu oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Proje, küçük esnaflara çok büyük bir destek oldu"

Esnaf Şenay Değerli ise salgın şartlarında olumsuz etkilenen çok esnaf olduğunu ve destek amacıyla Bahçelievler Belediyesi'nin yaptığı "Bizim Esnaf" projesinin bütün belediyelere örnek olması gerektiğini aktardı.

Projeden yararlandıklarını kaydeden Değerli, "Proje küçük esnafa çok büyük bir destek oldu. Bu projede emeği geçen herkese özellikle Hakan Bahadır'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim için bir can suyu oldu. İhtiyaç sahibi ailelere, bizim gibi küçük esnaflara çok büyük katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Esnaf Mehmet Demir de hem esnafı hem de Bahçelievler halkını düşünerek çok güzel bir uygulama yapıldığını ifade ederek, "Bize böyle bir talep gelince biz de tabii ki neden olmasın dedik. Başvuruda bulunduk gerekli belgelerimizi ibraz ettik, Belediye ekibi de karşılığında bize SMS ile bilgi verdi biz de sistem üzerinden başvuru yapan vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Tanımlanan limit ve puan karşılığından vatandaş gelip alışverişini yapıyor ihtiyacını karşılıyor. Nakit para ödemeden alışveriş yapmayı sağlayan sistem sayesinde hem vatandaş ihtiyacını karşılıyor hem de esnaf kazanıyor." açıklamasını yaptı.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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