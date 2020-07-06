Bahçelievler Belediyesinden "15 Temmuz O Gece" sergisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bahçelievler Belediyesinden "15 Temmuz O Gece" sergisi

Bahçelievler Belediyesi tarafından hazırlanan "15 Temmuz O Gece" sergisinde, 20 fotoğraf ve tankın ezdiği otomobil yer aldı.

Bahçelievler Belediyesinden
06.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:54

Bahçelievler Belediyesi tarafından hazırlanan "15 Temmuz O Gece" sergisinde, 20 fotoğraf ve tankın ezdiği otomobil yer aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin, örgütün ihanetini belgeleyen kareleri ile hainlerin kullandığı tankla ezilen otomobilin bulunduğu sergi, Bahçelievler Kamu Binaları Meydanı'nda, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve okunan duaların ardından açıldı.

Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, sergideki konuşmasında, o hain gecede Ankara'da olduğunu ve olayları bire bir yaşadığını söyledi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomik, siyasi ve askeri olarak dünyaya meydan okuyorsa bunun nedeninin 15 Temmuz'da demokrasinin kazanması olduğuna dikkati çeken Arıkan, "O akşam hainler başarılı olsa ne ekonomik ne askeri ne de teknolojik anlamda başarılı olacaktık, birçok kayıp yaşayacaktık. Allah bir daha o günleri göstermesin." dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da sergiyi o gecenin unutulmaması için düzenlediklerini söyledi.

Sergide yer alan otomobilin tonlarca yükteki bir tank tarafından ezildiğini ve orada gazi olan küçük çocuğun, annesi ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldığını anlatan Bahadır, şöyle konuştu:

"15 Temmuz hiçbir siyasiye, partiye değil Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan hain darbe girişimidir. O FETÖ'cü hainler yıllarca yaptıkları hazırlıklarla Türkiye'yi emperyalistlerin, siyonistlerin eline vermeye çalışmıştır. Birisi karşı çıkmıştır, ilk andan itibaren arkasında gördüğü halkı meydanlara çağırmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla herkes 'Bana bir şey olur mu?' demeden dışarı çıkmıştır."

Önemli olanın o hain gecenin unutulmaması olduğuna dikkati çeken Bahadır, yaşananların unutulması halinde FETÖ'cülerin tekrar ortaya çıkarak ülkenin birliğini bozmaya çalışacağını sözlerine ekledi.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ise o hain gecede ülkedeki 7'den 70'e herkesin mücadele verdiğini dile getirerek, "Hiçbir fark gözetmeksizin herkes meydandaydı. Sosyal hayatta karşılamayacağım insanlarla köprüde beraber mücadele ettim." ifadelerini kullandı.

"O akşam bir annenin yaşayabileceği en büyük acıyı yaşayacaktım"

15 Temmuz gecesi içerisinde bulunduğu otomobil tank tarafından ezilen Görkem Altaylar, ilk olarak kendilerine araba çarptığını zannettiğini ancak daha sonra tankın olduğunu fark ettiklerini belirtti.

Refleksle arabadan inmeye çalıştığını ancak araca sıkıştığını aktaran Altaylar, "Koltuğa sıkıştım ve inemedim, vatandaşlar yardım ettiler. Oradan hastaneye gittim, tedavi gördüm. Kolum, bel kemiğim ve karaciğerimde biraz hasarım var." dedi.

Anne Nilüfer Altaylar ise Gaziosmanpaşa'dan Beylikdüzü'ne gitmek için aracına bindiğini belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O sırada Görkem, arka koltukta ablasıyla yer değiştirdi. Esenler TEM yolunda trafik durdu, vatandaşlar yoldaydı. Bende durur durmaz arkadan bir ses geldi, kafamı çevirdim ve tankın geçtiğini gördüm. O anda çocuklarımı göremiyordum, bana, kızıma bir şey olmadı ama oğlum iki koltuğun arasına sıkışmıştı. O akşam bir annenin yaşayabileceği en büyük acıyı yaşayacaktım ama Allah'a şükür ikisi de iyi şimdi."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı Haber
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı Haber
2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti Haber
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler Haber
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor Haber
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague, Fenerbahçe iddiasının yer aldığı paylaşımı beğendi
Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague, Fenerbahçe iddiasının yer aldığı paylaşımı beğendi
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Yaşar Güler Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Acun Ilıcalı Coşkun Sabah Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Gökhan Töre Bülent Uygun Emre Belözoğlu Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Bakan Temmuz Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bahçelievler Belediyesinden "15 Temmuz O Gece" sergisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 16:43:19. #1.15#
title