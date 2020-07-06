Bahçelievler Belediyesinden "15 Temmuz O Gece" sergisi
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Bahçelievler Belediyesinden "15 Temmuz O Gece" sergisi

Bahçelievler Belediyesi tarafından hazırlanan "15 Temmuz O Gece" sergisinde, 20 fotoğraf ve tankın ezdiği otomobil yer aldı.

Bahçelievler Belediyesinden
06.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:25

Bahçelievler Belediyesi tarafından hazırlanan "15 Temmuz O Gece" sergisinde, 20 fotoğraf ve tankın ezdiği otomobil yer aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin ihanetini belgeleyen kareleri ile hainlerin kullandığı tankla ezilen otomobilin bulunduğu sergi, Bahçelievler Kamu Binaları Meydanı'nda, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve okunan duaların ardından açıldı.

Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, sergideki konuşmasında, o hain gecede Ankara'da olduğunu ve olayları birebir yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik, siyasi ve askeri olarak dünyaya meydan okuyorsa bunun nedeninin 15 Temmuz'da demokrasinin kazanması olduğuna dikkati çeken Arıkan, "O akşam hainler başarılı olsa ne ekonomik ne askeri ne de teknolojik anlamda başarılı olacaktık, birçok kayıp yaşayacaktık. Allah bir daha o günleri göstermesin." dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da sergiyi o gecenin unutulmaması için düzenlediklerini söyledi.

Sergide yer alan otomobilin tonlarca yükteki bir tank tarafından ezildiğini ve orada gazi olan küçük çocuğun, annesi ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldığını anlatan Bahadır, şöyle konuştu:

"15 Temmuz hiçbir siyasiye, partiye değil Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan hain darbe girişimidir. O FETÖ'cü hainler yıllarca yaptıkları hazırlıklarla Türkiye'yi emperyalistlerin, siyonistlerin eline vermeye çalışmıştır. Birisi karşı çıkmıştır, ilk andan itibaren arkasında gördüğü halkı meydanlara çağırmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla herkes 'Bana bir şey olur mu?' demeden dışarı çıkmıştır."

Önemli olanın o hain gecenin unutulmaması olduğuna dikkati çeken Bahadır, yaşananların unutulması halinde FETÖ'cülerin tekrar ortaya çıkarak ülkenin birliğini bozmaya çalışacağını sözlerine ekledi.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ise o hain gecede ülkedeki 7'den 70'e herkesin mücadele verdiğini dile getirerek, "Hiçbir fark gözetmeksizin herkes meydandaydı. Sosyal hayatta karşılamayacağım insanlarla köprüde beraber mücadele ettim." ifadelerini kullandı.

"O akşam bir annenin yaşayabileceği en büyük acıyı yaşayacaktım"

15 Temmuz gecesi içerisinde bulunduğu otomobil tank tarafından ezilen Görkem Altaylar, ilk olarak kendilerine araba çarptığını zannettiğini ancak daha sonra tankın olduğunu fark ettiklerini belirtti.

Refleksle arabadan inmeye çalıştığını ancak araca sıkıştığını aktaran Altaylar, "Koltuğa sıkıştım ve inemedim, vatandaşlar yardım ettiler. Oradan hastaneye gittim, tedavi gördüm. Kolum, bel kemiğim ve karaciğerimde biraz hasarım var." dedi.

Anne Nilüfer Altaylar ise Gaziosmanpaşa'dan Beylikdüzü'ne gitmek için aracına bindiğini belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O sırada Görkem, arka koltukta ablasıyla yer değiştirdi. Esenler TEM yolunda trafik durdu, vatandaşlar yoldaydı. Bende durur durmaz arkadan bir ses geldi, kafamı çevirdim ve tankın geçtiğini gördüm. O anda çocuklarımı göremiyordum, bana kızıma bir şey olmadı ama oğlum iki koltuğun arasına sıkışmıştı. O akşam bir annenin yaşayabileceği en büyük acıyı yaşayacaktım ama Allah'a şükür ikisi de iyi şimdi."

Kaynak: AA

Manşet

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