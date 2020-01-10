Bahçelievler Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

10.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:57

Bahçelievler Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Veteriner işleri birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaşanan soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belediye ile gönüllü olarak çalışan vatandaşlara mama dağıtımı gerçekleştirildi.



Mama dağıtımı, Bahçelievler'in 11 mahallesinde sokak hayvanları için gönüllü çalışan hayvan severlere yapıldı. Bahçelievler Belediyesi, sokak hayvanlarının aç kalmaması için 25 ton kedi, 5 ton köpek maması olmak üzere 30 ton kuru mama tedarik etti. Kuru mamanın 5 tonu barınakta, 25 tonu da sokak hayvanları için kullanılacak. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Sokak hayvanları için yıl boyu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar, ihtiyaç doğrultusunda tedavi ve kışın da özellikle kuru mama şeklinde yapılıyor. Sokak hayvanlarımız kış koşullarında aç kalmasın, yaşamlarını idame ettirebilsin diye kış boyu yetecek kadar kuru mama stokladık. İlçe genelinde tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarını iki ayrı kliniğimizde tedavi etmeye devam ediyoruz. Gıda ihtiyacı olan hayvanlar için özellikle kışın kar yağışından sonra Bahçelievler'in 11 mahallesinde belirlenen 300'den fazla noktaya mama bırakacağız. Belediyemizle sürekli irtibatlı olan hayvan sever komşularımızın desteği ile mama dağıtımlarımız yıl boyunca devam edecek" diye konuştu.



Hayvan sever vatandaşlardan destek



Kuru mama dağıtımının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten hayvan severler, "Sokak hayvanları, insanlardan gelecek yardımlarla kışı geçirip hayatta kalabilirler. Bahçelievler Belediyesi'nin onlara sahip çıkarak mama vermesi çok duyarlı bir davranış, Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır'a bu hassasiyeti ve duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA