Bahçelievler Belediyesi şehit ailelerini ve gazileri ağırladı
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Bahçelievler Belediyesi şehit ailelerini ve gazileri ağırladı

18.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:19
Bahçelievler Belediyesi şehit ailelerini ve gazileri ağırladı

Bahçelievler Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümü sebebiyle şehit ailelerini ve gazileri ağırladı.

Bahçelievler Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümü sebebiyle şehit ailelerini ve gazileri ağırladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümü vesilesiyle şehit aileleri için bir yemek düzenleyen Bahçelievler Belediyesi, ailelere üzerinde şehitlerinin adı yazılı içinde Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı olan hediye kitlerinden dağıttı.

Şehit aileleriyle birlikte yemek yiyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 'Tüm şehitlerimize rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümü, bizde bugüne mahsuben Bahçelievler'de oturan bütün şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi davet ettik. Acılarını bir nebze gidermeye çalışıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu ülkeye ailece hizmet verdikleri için tüm şehitlerimize teşekkür ediyoruz' dedi.

Bahçelievler Belediyesi şehit ailelerini ve gazileri ağırladı
Bahçelievler Belediyesi şehit ailelerini ve gazileri ağırladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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