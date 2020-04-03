Bahçelievler Belediyesi personelinden 'evde kalın' çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Bahçelievler Belediyesi personelinden 'evde kalın' çağrısı - Haber
Bahçelievler, Yerel

Bahçelievler Belediyesi personelinden 'evde kalın' çağrısı

Bahçelievler Belediyesi personelinden 'evde kalın' çağrısı Bahçelievler Belediyesinin sahada çalışan personeli, çekilen sosyal medya videosunda "Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın" çağrısı yaptı.

03.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:13
Bahçelievler Belediyesi personelinden 'evde kalın' çağrısı

Bahçelievler Belediyesi personelinden 'evde kalın' çağrısı

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesinin sahada çalışan personeli, çekilen sosyal medya videosunda "Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın" çağrısı yaptı.

Bahçelievler Belediyesi'nin, yeni tip korona virüse karşı tedbir çalışmalarında çalışan personel, çekilen sosyal medya videosu ile "Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın" çağrısı yaptı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da videonun sonunda, "Değerli komşularım, tüm ekip arkadaşlarım ve ben görevimizin başındayız, sahadayız, çalışmaktayız, lütfen siz evinizde kalınız" çağrısında bulundu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, yeni tip korona virüse yönelik tedbir çalışmaları kapsamında yıkama, ilaçlama, dezenfeksiyon, uyarı, beyaz masa, aşevi, vefa destek ekibi ve evsel atık işlerinde çalışan sağlık, temizlik, halkla ilişkiler, zabıta ekipleri Bahçelievler halkına seslenerek "Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın" dedi.

Bahçelievler Belediyesi personelinden 'evde kalın' çağrısı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bahçelievler Belediyesi personelinden 'evde kalın' çağrısı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek Haber
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Gözler saat 19.00'a çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haber
Gözler saat 19.00'a çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haber
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Haber
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma'ya olay cevap Haber
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma'ya olay cevap
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira...
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
"Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim" diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
Oyuncu Cansın Çekili, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Cansın Çekili, koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı
FETÖ ile bağlantılı 'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi gözaltına alındı
FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Sıla Şeyma Subaşı Haluk Levent Seren Serengil
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Milli Avrupa Futbolcu
Şu an buradasınız: Bahçelievler Belediyesi personelinden 'evde kalın' çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 09:59:47. #1.14#
title