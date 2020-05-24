Bahçelievler Belediyesi kapı kapı dolaşıp çocuklara şeker dağıttı
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Bahçelievler Belediyesi kapı kapı dolaşıp çocuklara şeker dağıttı

Bahçelievler Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu bayramda şeker toplamak için çıkamayan çocuklar için, kapı kapı dolaşıp şeker dağıttı.

Bahçelievler Belediyesi kapı kapı dolaşıp çocuklara şeker dağıttı
24.05.2020 19:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:45

Bahçelievler Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu bayramda şeker toplamak için çıkamayan çocuklar için, kapı kapı dolaşıp şeker dağıttı.

Bahçelievler Belediyesi, Korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar için Ramazan Bayram'ının birinci gününde harekete geçti. Bayramlarda sokaklarda kapı kapı dolaşarak şeker toplayan çocuklar için, bu defa Bahçelievler Belediye ekipleri kapı kapı dolaşarak çocuklara şeker dağıttı.

Belediye ekiplerinden şeker alan Hakan Basiç, "Bayramınız mübarek olsun çocukları sevindirdiğiniz için teşekkür ederiz. Sosyal medyadan gördüğüm için mesaj attım geldiğiniz içinde teşekkür ederim. Başkanımıza da selamlar söylersiniz. Tekrardan hayırlı bayramlar" dedi.

Belediyeden şeker talebinde bulunan Miraç Suçin ise, "Belediyeden şeker istedim. Numarayı öğrendim. Aradım şeker istedim. Sizde bana getirdiniz. Kötü bir duygu kuzenlerimin yanına gidemiyorum özlüyorum. Onları. Canım sıkılıyor evde" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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