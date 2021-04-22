Bahçelievler Belediyesi çocuklara bisiklet hediye etti

Bahçelievler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki çocuklara bisiklet hediye etti.

Bahçelievler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki çocuklara bisiklet hediye etti.

Hasan Doğan Spor Kompleksi açık otoparkında düzenlenen programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, güzel bir günde bir araya geldiklerini söyledi.

Çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bisiklet hediye ettiklerini belirten Bahadır, şöyle devam etti:

"Bugün satranç turnuvasına katılan, en çok kitap okuyan, sosyal medyadaki çekilişe katılan çocuklara bisiklet hediye edeceğiz. Bugün 22, yarın 23 Nisan. Kısıtlama nedeniyle biz bu etkinliği bugün yaptık. Pandemi şartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından hediye bisikletler, çocuklara takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer