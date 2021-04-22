Bahçelievler Belediyesi anaokulu açtı

Bahçelievler Belediyesi, 3-6 yaş grubu çocuklara hizmet verecek olan anaokulunu hizmete açtı.

Bahçelievler Belediyesi, 3-6 yaş grubu çocuklara hizmet verecek olan anaokulunu hizmete açtı. 160 öğrenciye eğitim verilmesi planlanan anaokulunun kayıtları bugün itibari ile başladı.

Bahçelievler Belediyesi'nin Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatıyla hayata geçirdiği anaokulu bugün düzenlenen törenle açıldı. Bahçelievler Belediyesi Anaokulu'nun başvuru şartlarından biri, anne babanın çalışıyor olması... İnternet sitesinden aday kayıt formu doldurularak gerekli belgeler hazırlandıktan sonra öncelik sırasına göre çocukların anaokuluna alınacağı belirtildi. 3-6 yaş grubuna hizmet verecek anaokulunun ücreti 750 lira olarak belirlendi. Anaokulu, 07.30 ile 18.30 arası hizmet verecek. Çocukların bireysel kapasiteleri dikkate alınarak, yeteneklerini ortaya koyan alternatif eğitim modeli içeren programlar uygulanacağı açıklandı. Anaokulu, 782 metrekare bahçeden, 750 metrekare alana sahip 8 eğitim sınıfından ve 3 adet yetenek atölyesinden oluşuyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101'inci kuruluş yıl dönümünde, salgın koşullarını dikkate alarak anaokulunun açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bu anlamlı günde anaokulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Bizler bugün de çocuklarımıza kendilerine emanet edilen değerleri ve emanetlerin büyüklüğünü anlatacağız. Dünyanın çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan tek ülke olarak bu mutluluk ve onuru beraber yaşamak istiyoruz, hayırlı olsun" dedi.

"RENGARENK BİR OKUL YAPTIK"

Dr. Bahadır, "Göreve gelmeden önce komşularımıza verdiğimiz sözlerden biri olan anaokulu projemizin ilkini böylesi anlamlı bir günde hizmete açıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Birazdan gezip göreceksiniz, rengarenk, cıvıl cıvıl bir okul yaptık. Tabi bu yetmez, çocuklarımız için ne yapsak azdır. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim gözümüzden sakındığımız en değerli varlıklarımız. Bu konuda yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Biz de elimizden geldiğince bu görevi yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Anaokulumuz 3-6 yaş grubuna hizmet edecek. Salgın koşullarını dikkate alarak çocuklarla buluşacağız. Bu sebeple yarı kapasite ile hizmet vereceğiz. Burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var; anaokulumuz, belediyelerce açılan Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu olma özelliğine sahip olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı