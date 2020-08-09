Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kurtardığı yavru kediyi sahiplenecek
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Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kurtardığı yavru kediyi sahiplenecek

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kurtardığı yavru kediyi tedavisinin tamamlanmasının ardından sahiplenecek.

09.08.2020 21:38 | Son Güncelleme: 09.08.2020 21:43

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kurtardığı yavru kediyi tedavisinin tamamlanmasının ardından sahiplenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik ekipleri, Atatürk Caddesi'nde çalışırken, akıcı trafikten korkan yavru bir kedinin bariyerlerin arasına saklandığını fark etti.

Ekipleri denetleyen Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı ancak kedi yoldan geçen araçların gürültüsünden korkup park halindeki bir otomobilin altına saklandı.

Bahadır, tekerlek boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi uzun uğraşlar sonucunda kurtardı.

Yavru kedi, Bahçelievler Belediyesi Sokak Hayvanları mobil hizmet aracına alınarak, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yavru kediyi gözetim altına alan veteriner hekimler, aşılarını ve bakımını yaptı.

Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kediyi, iyileştikten sonra da sahiplenecek. Yavru kedi, hayatına Başkanlık Binası'nda devam edecek.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kurtardığı yavru kediyi sahiplenecek

Kaynak: AA

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