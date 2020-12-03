Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, engelli vatandaşlarla online görüştü
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Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, engelli vatandaşlarla online görüştü

03.12.2020 09:07 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:07
Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, engelli vatandaşlarla online görüştü

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçedeki engelli vatandaşlarla online toplantıda bir araya geldi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçedeki engelli vatandaşlarla online toplantıda bir araya geldi.

Bahçelievler Belediyesi Siyavuşpaşa Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleşen online toplantıda Bahadır, engelli vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip belediyenin engellilerle ilgili çalışmalarını anlattı.

Engelli vatandaşlara destek vermeye çalıştıklarını ifade eden Bahadır, herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, "Engelli kardeşlerimizin eksiklerine göre çalışmalar yapıyoruz." dedi.

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Bahadır, ilçede 8 bin 100 kayıtlı engellinin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımıza havuz hizmeti veriyoruz. Sık sık bir araya gelerek vakit geçiriyoruz. Bahçelievler'de yaşayan vatandaşlarımıza, engelli kardeşlerimize destek olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Belediyemizdeki İstanbul Kütüphanesi'nde görme engelli kardeşlerimiz için ayrı bir bölüm oluşturduk. Burada sesli kütüphane var. Gönüllü kardeşlerimiz, görme engelliler için kitapları okuyor. Biz engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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