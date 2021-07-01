BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI BAHADIR, DÜNYA ŞAMPİYONUNU AĞIRLADI
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BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI BAHADIR, DÜNYA ŞAMPİYONUNU AĞIRLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, dünya şampiyonu olan Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'ndan Emir Yiğit'i makamında ağırladı.

? Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, dünya şampiyonu olan Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'ndan Emir Yiğit'i makamında ağırladı.

İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenen 17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda 4x50 m Mix Bayrak yarışında Paletli Yüzme Genç Milli Takımından Emir Yiğit'i makamında ağırlayan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır milli sporcuya cumhuriyet altını hediye etti.

'SPORU VE SPORCUYU CANI GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUZ'

Paletli Yüzme Genç Milli Takımını tebrik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Emir'in Bahçelievler Yüzme Kulübünden olması bize ayrı bir gurur yaşattı. Mutluyuz ve gururluyuz. Ülkemize bu başarıyı armağan eden genç milli sporcularımızı alkışlıyoruz. Ailesine ve hocalarına teşekkür ediyorum. Belediye olarak sporu ve sporcuyu canı gönülden destekliyoruz. Bizler belediye olarak fiziki ortamları sağlıyor olabiliriz ancak asıl yetenek genç arkadaşlarımız. Emir'e bundan sonraki eğitim ve spor hayatında başarılar diliyorum' diye konuştu.

'BU DUYGUYU ANLATMAK İMKANSIZ'

Paletli Yüzme Genç Milli Takımı ve Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'nden Yiğit, 'Bu süreçte birçok destekçim olduğunu gördüm. Çok mutluyum. Bu duyguyu anlatmak imkansız. İlk zamanlar basketbolla ilgileniyordum. Ablamın yüzmeye başlamasıyla birlikte ailem beni yüzme derslerine gönderdiler. O günden beri yüzüyorum. Milli takıma girmeyi hedefliyorum' ifadelerini kullandı.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI BAHADIR, DÜNYA ŞAMPİYONUNU AĞIRLADI
BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI BAHADIR, DÜNYA ŞAMPİYONUNU AĞIRLADI
BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI BAHADIR, DÜNYA ŞAMPİYONUNU AĞIRLADI
BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI BAHADIR, DÜNYA ŞAMPİYONUNU AĞIRLADI
BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI BAHADIR, DÜNYA ŞAMPİYONUNU AĞIRLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI BAHADIR, DÜNYA ŞAMPİYONUNU AĞIRLADI - Haberler
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