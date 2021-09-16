Bahçeli: Zillet ittifakının adayının izi sürülürken ayıplı bir strateji takip edilmektedir

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zillet ittifakı Cumhurbaşkanı adayının izi sürülürken ayıplı ve ahlaken ağır kusur içeren bir strateji takip edilmektedir. CHP, HDP, İP Genel Başkanlarıyla iki büyükşehir belediye başkanının devamlı surette telaffuz edilmesi bu sıfatları taşıyan zatları parlatma girişimidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada televizyonlarda muhalefetin cumhurbaşkanlığı adayı ile ilgili yaşanan tartışmalara değinerek, "Televizyon ekranları özellikle bu tartışmanın odak noktası halindedir. Papatya falları açılırken, talih kuşunun kimin başına konacağı, çekilişten kimin çıkacağı sürekli gündemdedir. Her akşam ekranlara beşlik simit gibi dizilen sözde uzman ve sivri yorumcular bir torbaya doldurdukları isimleri sırasıyla gün yüzüne çıkarmaktadır. Milletimiz bu sakil ve sefil tartışmadan bıkmış usanmıştır. Zillet ittifakı adayının eşgali ve robot resmi bile çizilmiştir. Zillet ittifakı cumhurbaşkanı adayının izi sürülürken ayıplı ve ahlaken ağır kusur içeren bir strateji takip edilmektedir. CHP, HDP, İP Genel Başkanlarıyla iki büyükşehir belediye başkanının devamlı surette telaffuz edilmesi bu sıfatları taşıyan zatları parlatma girişimidir. Oyun bellidir, hesap kurnazdır. Kendi piar çalışmalarını maşaları vasıtasıyla yaptıran 5 isimden başka hiç kimse yok mudur? Bu çarpıklık mesela CHP'nin, mesela İP'in diğer yöneticilerini, oy ve gönül veren değerli mensuplarını değersizleştirip sıfıra indirmek değil midir?" dedi.

Bahçeli, "Son sözüm de serok Ahmet'e. Hz.Mevlana; 'kalp denizdir, dil de kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur.' Serokun diline vuranlar yozlaşmış ve yosun tutmuş kalbinin eseridir. Türkiye bir musibet tarafından az kalsın felakete uğrayacakmış. Şükür zamanında gereği yapılmış. Bak serok, 'Amed' değil 'Diyarbakır' diyeceksin. İstanbul'u da dünyanın en büyük Türk-İslam kenti olarak söyleyeceksin. Suriye'de federasyon önermen, fiilen Kobanili Ahmet olduğunun delilidir. Haddini bil, haysiyet sahibi ol. Sen ve efendilerin Türkiye'yi geçemez, bunu da unutma" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri