Bahçeli: "Zillet İttifakı'nın lekeli figüranları Twitter'da film çevirip birbirlerini selamlarken...
Bahçeli: "Zillet İttifakı'nın lekeli figüranları Twitter'da film çevirip birbirlerini selamlarken oynatıldıkları sefil senaryonun ne kadar köhne ve kifayetsiz olduğu da gün yüzüne çıkmıştır.
04.07.2020 15:26 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:42
Bahçeli: "Zillet İttifakı'nın lekeli figüranları Twitter'da film çevirip birbirlerini selamlarken oynatıldıkları sefil senaryonun ne kadar köhne ve kifayetsiz olduğu da gün yüzüne çıkmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA