Bahçeli: "Zillet İttifakı'nın lekeli figüranları Twitter'da film çevirip birbirlerini selamlarken... Bahçeli: "Zillet İttifakı'nın lekeli figüranları Twitter'da film çevirip birbirlerini selamlarken oynatıldıkları sefil senaryonun ne kadar köhne ve kifayetsiz olduğu da gün yüzüne çıkmıştır.

Bahçeli: "Zillet İttifakı'nın lekeli figüranları Twitter'da film çevirip birbirlerini selamlarken oynatıldıkları sefil senaryonun ne kadar köhne ve kifayetsiz olduğu da gün yüzüne çıkmıştır." - ANKARA Kaynak: İHA