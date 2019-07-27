Bahçeli: "Zillet değil millet yaşayacaktır"
MHP'nin Amasya Mitingi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması AMASYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaretinin ardından düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
MHP'nin Amasya Mitingi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
AMASYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaretinin ardından düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
(7)
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, saat satan Afrikalılardan yanıt: Ekmek parası için bu işi yapıyoruz
Son Dakika Güncel Haberleri