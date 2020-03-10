Bahçeli: "Yunan güvenlik güçlerinin yapmadığı zulüm kalmamıştır"
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Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

Bahçeli: "Yunan güvenlik güçlerinin yapmadığı zulüm kalmamıştır"

MHP TMMM Grup Toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi Salondakilerin alkışlaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

10.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:36
Bahçeli:

MHP TMMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi

Salondakilerin alkışlaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

Bahçeli: 'Yunan güvenlik güçlerinin yapmadığı zulüm kalmamıştır'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Bahçeli: "Yunan güvenlik güçlerinin yapmadığı zulüm kalmamıştır"

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