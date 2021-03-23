Bahçeli Yeniden MHP Genel Başkanlığı'na Seçildi
23.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:50
Bahçeli, bugünkü 13. Olağan Büyük Kongresi'nde onuncu kez aday olduğu MHP liderliği seçiminde katılımcı 1277 delegenin tamamının oyunu aldı.
Bahçeli, bugünkü 13. Olağan Büyük Kongresi'nde onuncu kez aday olduğu MHP liderliği seçiminde katılımcı 1277 delegenin tamamının oyunu aldı. Kongre'de konuşan Bahçeli, talebi doğrultusunda HDP'nin kapatılması yönünde resmi adım atılmasını memnuniyetle karşıladı
Kaynak: DailyMotion.com