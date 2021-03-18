Bahçeli: "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi AYM'ye göndermesi hak, hukuk ve adaletin sesidir."
18.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:02
Bahçeli: "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi AYM'ye göndermesi hak, hukuk ve adaletin sesidir.
Bahçeli: "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi AYM'ye göndermesi hak, hukuk ve adaletin sesidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü