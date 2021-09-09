Bahçeli: "Yapılan duayı karalamak maksadıyla, 'Şeriat çığlığı, anayasal suç, Taliban'la aynı şey isteniyor' şeklinde tevil edenler, faşist ve...
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Bahçeli: "Yapılan duayı karalamak maksadıyla, 'Şeriat çığlığı, anayasal suç, Taliban'la aynı şey isteniyor' şeklinde tevil edenler, faşist ve...

Bahçeli: 'Yapılan duayı karalamak maksadıyla, 'Şeriat çığlığı, anayasal suç, Taliban'la aynı şey isteniyor' şeklinde tevil edenler, faşist ve...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bahçeli: "Yapılan duayı karalamak maksadıyla, 'Şeriat çığlığı, anayasal suç, Taliban'la aynı şey isteniyor' şeklinde tevil edenler, faşist ve despotik siyasi angajmanlarının kölesi haline gelmişlerdir.

Bahçeli: "Yapılan duayı karalamak maksadıyla, 'Şeriat çığlığı, anayasal suç, Taliban'la aynı şey isteniyor' şeklinde tevil edenler, faşist ve despotik siyasi angajmanlarının kölesi haline gelmişlerdir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç...

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Bahçeli: "Yapılan duayı karalamak maksadıyla, 'Şeriat çığlığı, anayasal suç, Taliban'la aynı şey isteniyor' şeklinde tevil edenler, faşist ve... - Haberler
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