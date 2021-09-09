Bahçeli: "Yapılan duayı karalamak maksadıyla, 'Şeriat çığlığı, anayasal suç, Taliban'la aynı şey isteniyor' şeklinde tevil edenler, faşist ve...

Bahçeli: "Yapılan duayı karalamak maksadıyla, 'Şeriat çığlığı, anayasal suç, Taliban'la aynı şey isteniyor' şeklinde tevil edenler, faşist ve despotik siyasi angajmanlarının kölesi haline gelmişlerdir.