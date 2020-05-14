Bahçeli: Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıyı lanetliyorum
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Bahçeli: Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıyı lanetliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Van'ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan bir mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grubu'nun içerisinde bulunduğu araca saldırıp iki kardeşimizin şehadetine neden olan hainleri lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Bahçeli: Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıyı lanetliyorum
14.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:42

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Van'ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan bir mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grubu'nun içerisinde bulunduğu araca saldırıp iki kardeşimizin şehadetine neden olan hainleri lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki, terörün kökü kazınacaktır" dedi. 

MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Koronavirüs salgınının hayatları büyük ölçüde etkilediğini belirten Devlet Bahçeli, "İçinden geçtiğimiz ve bütün ağırlığını hissettiğimiz koronavirüs salgını hayata bakışımızı, sosyal ve toplumsal ilişkilerimizi, siyasi ve ekonomik iletişimimizi müessir derecede tayin, hatta tevzi ve teçhiz etmektedir. 'Yeni Normal'in tesiri 'Eski Normal'den farklı olacaktır. Küresel düzeyde hüküm süren hastalık sosyal mesafeleri genişletirken, düşünce kalıplarını, duygu kalibrelerini, duyuş ve duruş kalitelerini fazlasıyla etkilemektedir. Buna yönelik hazırlık yapan, geleceğin ufkunu basiretle analiz eden ülkeler diğerlerine fark atacaktır" ifadelerini kullandı.

'TOPRAĞIN DİLİNİ VE DİMAĞINI BİLEN BİRİSİYİM' Bahçeli, beşeriyetin önceliklerinin, ihtiyaçlar hiyerarşisi değişim kulvarında olduğunu aktardığı açıklamasında, "Her şeyden önce insan sağlığıyla birlikte gıda güvenliği önem piramidinin zirvesine tırmanmıştır. Tarım istikbalin, hatta istiklalin temincisidir. Toprağın bereketi birlik, dirlik ve güvenliğin farikasıdır. Toprağın dilini ve dimağını bilen birisiyim. Çiftçilerimizin meselelerini, beklentilerini, hedeflerini yakından takip eden bir maziye ve müktesebata sahibim. Tarlalara ekilen yalnızca tohum değildir. Bundan daha fazlası olan umuttur, hayaldir, yürektir, emektir, gönüldür. Çiftçilerimiz Türk milletinin ümit çeşmesi, ürün ve üretim meşalesidir. Onlar çalışırsa biz doyarız. Onlar varsa biz ayakta kalırız. koronavirüs salgını çiftçilerimizin bizce malum ve aşikar olan paha biçilemez önemlerini daha da temellendirmiş, kökleştirmiş, kemikleştirmiştir" dedi.'KREDİ EKİP BORÇ BİÇMEK GERİDE KALMALIDIR'Türkiye'nin stratejik ve mukayeseli üstünlüğünün tarımda olduğunun altını çizen Bahçeli, şu ifadelere yer vekrdi: "Geleceğin dünyasının tesisi tarım-sanayi entegrasyonu ile tarımsal ürünler için uygun pazarlar oluşturulmasından geçmektedir. Tarih geriye sarmamış, aksine ana yatağını bulmuş ve akışını hızlandırmıştır. Çiftçilerimizin sorunları vardır. Bunların etap etap çözülmesi de memnuniyet vericidir. Şu zorlu günlerde hükümetin çiftçilerimize yönelik adım ve kararları yerindedir, değerlidir. Üretim maliyetlerinin aşağılara çekilmesi, finansman sıkıntılarının giderilmesi temennimdir. Toprağı kucaklayan eller dualıdır, her takdirin ve övgünün üstündedir. Çiftçilerimiz, toprağı sevdayla yoğurup emekle işleyenlerdir. Uyanan toprak kırık ve kırgın düşleri nimet ihtişamıyla diriltecek, tertemiz niyetleri engin bağrında tıpkı bir ana gibi toparlayacaktır. Kredi ekip borç biçmek geride kalmalıdır. Türk çiftçisi hak ettiği seviyelere ulaştırılmalıdır. Türkiye buna muktedirdir. Çiftçilerimizi istismar edenler ise hayatlarında nadasa ayak basmayan, harmana girmeyen, tarlada gözleri nemli veya sevinçli bir çiftçimizi görmeyenlerdir. Toprağın dilini bilen Türk milletinin öz ve özgün milli kültürünü yaşatanlardır. Dil aynıdır ve asıllardır Türkçe'dir. Dil demek medeniyet demektir. Dil demek kültür şelalesi, mensubiyet şerefi demektir. Toprak vatan, dil varlıktır. İkisi de Türk milletinin onur vahasıdır. Duruşumuz, anıtlara Türkçe'yi irfanla dokuyan ecdadımızın duruşudur. Dilimiz, 743 yıl önce yerküreyi Türkçe kavrayan Karamanoğlu Mehmet Bey'in dilidir. Dünyaya, hadiselere Türkçe bakışımızın kaynağı tarih kadar eskidir. Türkçe var olduğu sürece Türk milleti de var olacaktır.""14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde bütün çiftçilerimizi hürmetle selamlıyor, samimiyetle kutluyorum. Tava gelen toprak gibi, tavında dövülen demir gibi, onların müstahak oldukları düzeylere ulaşacaklarına inanıyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum" diyen Bahçeli, Türkçe'nin gelişmesinde emeği olan ecdada Allah'tan rahmet dileklerini, yaşayan Türkçe sevdalılarına da selamlarını iletti. Bahçeli ayrıca, tüm eczacıların 14 Mayıs Eczacılar Günü'nü de tebrik etti.'TERÖRÜN KÖKÜ KAZINACAKTIR'

Bahçeli, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Van'ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan bir mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grubu'nun içerisinde bulunduğu araca saldırıp iki kardeşimizin şehadetine neden olan hainleri lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki, terörün kökü kazınacaktır" dedi.


Kaynak: DHA

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