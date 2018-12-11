Bahçeli ve Pervin Buldan'ın Sohbeti TBMM'deki Genel Kurula Damga Vurdu

Meclis'te 2019 yılı için bütçe görüşmeleri gergin başlarken, Genel Kurul'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın sohbeti dikkat çekti.

BULDAN, MHP SIRALARINA YÖNELDİ

2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam ediyor. Genel Kurul'da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP sıralarına yönelerek MHP lideri Bahçeli ile kısa süre ayaküstü sohbet etti.

AKŞENER LOCADA

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener locadan bütçe konuşmalarını takip etti.