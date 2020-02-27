27.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:48

Bahçeli: "Üzerinde yaşadığımız coğrafyada bir asır önce neler yaşandıysa, hangi karanlık senaryolar tedavüle alındıysa, hangi oyunlar sahnelenmişse şimdilerde bir benzerine, hatta daha karmaşığına hem müşahit hem de muhatap oluyoruz. Kuşkusuz dün haklıydık, bugün de haklıyız." - ANKARA

Kaynak: İHA