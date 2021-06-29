Bahçeli: "Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır"
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Bahçeli: "Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır"

Bahçeli: 'Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır'
Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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