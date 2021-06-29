Bahçeli: "Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelmesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey