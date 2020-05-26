Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
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Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
26.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, "Ülkücü şehitlerimiz Türk-İslam asırlarının gönül ve dava zirveleridir. Hepsinin mücadelesi onurlu, hepsinin ahlak ve şahsiyetleri göz kamaştırıcıdır" dedi. 

MHP lideri Bahçeli, 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' nedeniyle Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından, Ülkücü Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı. Burada konuşan Bahçeli, 2011 yılından itibaren, her Mayıs ayının 27'sinde Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettiklerini anımsattı. Bu yıl koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı anma toplantısını mecburen sınırlı tutmak durumunda kaldıklarını belirten Bahçeli, "Şehitlerimize manevi görevimizi elbette her fırsatta yerine getireceğiz. Onların muhterem hatıralarını, kutlu mücadelelerini hasretle, hürmetle, hayranlıkla yad edeceğiz. Ülkücü şehitler yurdumuzu alçaklara uğratmayan kahramanlardır. ve onlar fedakarlık burçlarıdır. Bir davaya inanan, akıl ve kalbin kenetlenmesiyle bu inancını ifa eden, hayata, hadiselere, zamanın ve tarihin ruhuna ülküleriyle bakan, bununla da kalmayıp zalimlere ve hain emellere cesaretle meydan okuyan şehitlerimizin her damla kanı milli varlığımızın ebedi nişanesidir. Aziz şehitlerimiz haklı mücadelelerinin bedelini canlarıyla ödeyen fazilet, feraset, feragat timsalleridir" dedi.

'ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER TÜRK MİLLETİNİN İFTİHAR VE İRADE CEVHERLERİDİR'Bahçeli, ülkücülerin Türk milletinin aleyhine kurgulanan hiçbir karanlık oyuna boyun eğmeyen, hiçbir tehdide diz çökmeyen, hiçbir saldırı ve suikasta 'tamam' demeyen iman erleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Türk milletinin varlığı ve bekası uğruna nice fani beden sere serpe vatan toprağına uzanmıştır. Bir hilal uğruna pek çok güneş batmıştır. Aziz şehitlerimiz candan geçmişler, vatandan vazgeçmemişlerdir. Şehitlerimizin yeri gönüllerde, mükafatı ise Yüce Allah'ın rahmetindedir. Ülkücü şehitlerimiz Türk-İslam asırlarının gönül ve dava zirveleridir. Hepsinin mücadelesi onurlu, hepsinin ahlak ve şahsiyetleri göz kamaştırıcıdır. Onlar hesap yapmamışlar, yanlışa ortak olmamışlar, hasbi ve haysiyetli hayatlarıyla temayüz etmişlerdir. Ülkücüler Ötüken'den atılan adıma Türk vatanında kucak açan, Söğüt'ten yapılan çağrıya yaşadıkları dönemde aynen riayet eden, tarihin nabzını damarlarındaki kanla temsil eden vakarlı ve soylu insanlardır. Ülkücü şehitler ise Türk milletinin iftihar ve irade cevherleridir. Bizim inancımıza göre şehitler ölmemiştir. Vatan da kesinlikle bölünemeyecektir. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i, hain bir saldırıda şehit düşen merhum Gün Sazak Bey'i, hayatlarını kaybetmiş tüm ülküdaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimize uzun ve huzurlu bir ömür diliyorum. Her ülküdaşımdan, davasının iffet ve itibarını inançla müdafaa eden her kardeşimden Allah razı olsun diyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."

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Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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