Bahçeli, Ülkü Ocakları iftarında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkü Ocakları'nın iftarına katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Ankara Balgat'ta bulunan genel merkez binasında verilen iftar programına katıldı. İftar programına, Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Sekreter Yardımcısı

Kadir Şekerci, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız vve MHP Afyonkarahisar Milletvekili

Mehmet Taytak da katıldı. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve genel merkez yöneticilerinin karşıladığı Bahçeli'ye, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş tarafından hediye takdim edildi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e başarılarının devamını dileyen MHP lideri Bahçeli, Ateş ile fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA