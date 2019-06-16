Bahçeli: "Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi ne de eyaletidir" - İSTANBUL
- Hemşehri dernekleri temsilcileriyle düzenlenen toplantı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları İSTANBUL - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da hemşehri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.
- Hemşehri dernekleri temsilcileriyle düzenlenen toplantı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları İSTANBUL - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da hemşehri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.
Kaynak: AA
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