Bahçeli: "Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi ne de eyaletidir" - İSTANBUL

Bahçeli: "Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi ne de eyaletidir" - İSTANBUL

- Hemşehri dernekleri temsilcileriyle düzenlenen toplantı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları İSTANBUL - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da hemşehri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Bahçeli:

- Hemşehri dernekleri temsilcileriyle düzenlenen toplantı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları İSTANBUL - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da hemşehri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA
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