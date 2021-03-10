Bahçeli: "Türklük davamızdan caydığımızı söylemek, partimizi İmralı canisiyle ilişkilendirmek, esir olduğumuzu iddia etmek şerefsiz bir bühtandır.
10.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:33
Bahçeli: "Türklük davamızdan caydığımızı söylemek, partimizi İmralı canisiyle ilişkilendirmek, esir olduğumuzu iddia etmek şerefsiz bir bühtandır. Bu bühtan İP'in fikirsiz ve şahsiyetsiz başına yapışıp kalmıştır. Koltuk için Pensilvanya'ya köle olanların bize çamur atması beyhudedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı